Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC), ülkeyi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri konumuna taşıma misyonunu sürdürürken, yeni açılan konaklama mekanlarıyla da Katar'ın turistlere daha geniş bir yelpazede hitap etmesini sağlıyor ve ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor.

Ünlü iç mimar Jacques Garcia imzalı zarif tasarımıyla dikkatleri çeken beş yıldızlı lüks konaklama tesisi Banyan Tree Doha Oteli de son günlerdeki heyecan yaratan açılışlar arasında yerini aldı. Bu yıl açılması beklenen oteller arasında, beş yıldızlı bir Accor tesisi olan Pullman Doha West Bay; göz alıcı ve heybetli binasıyla JW Marriott West Bay; ve benzersiz misafirperverliği ile ünlü Steigenberger bulunuyor. Bu yeni otellerin her biri, yaklaşık 32.000 oda anahtarından oluşan Katar'ın 183 tesislik güçlü portföyüne benzersiz bir hizmet veya deneyim kazandırıyor.

Katar Hava Yolları Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri Akbar Al Baker şunları söyledi: “Konukların Katar misafirperverliğinin tadını en iyi şekilde çıkarabilmesini sağlamak için vaadettiğimiz turizm deneyimini zenginleştirmeye devam ederken, her bütçeye ve ihtiyaca uygun bir otel, resort veya özel servis olanakları bulunan apartman kompleksi seçme imkanı da verebiliyoruz. Yakında açılması planlanan bu tesisler, konaklama alternatiflerimizi çeşitlendirme ve ziyaretçilere daha geniş bir yelpazede hitap etme stratejimizin bir parçasını oluşturuyor. Küresel turizm konumlanmamızı Katar Ulusal vizyonu 2030'a uygun olarak zenginleştirmek ve ziyaretçilere Katar'ı en iyi şekilde deneyimlemelerini sağlamak için daha fazla sayıda seçenek sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kısa bir süre önce açılan Banyan Tree Doha Oteli, şehrin kalbinde lüks bir vaha sunuyor. Beş zengin yemek seçeneği, 341 oda, suit ve rezidansa sahip beş yıldızlı otelde, misafirlere sunulan tüm hizmetler ve özellikler bir dairesel mimari harikası olan tesis içinde yer alıyor. Banyan Tree Spa, vitality havuzu, bitkisel sauna, buhar odası ve eşsiz yağmur yürüyüşünden oluşan ve huzur dolu bir sığınak sunan Yağmur Ormanı Su Terapisi ile tam bir rahatlama ve yenilenme sağlıyor.

Bu yıl içinde açılması planlanan Pullman Doha West Bay Oteli, iş ile eğlenceyi birleştirenler için 375 canlandırıcı oda ve suit ile 93 şık daire sunuyor. Çağdaş konferans salonları ve geniş balo salonu, iş etkinlikleri için görkemli bir seçenek oluştururken, dokuz yaratıcı gastronomik satış noktası, çığır açan spor salonu, spa ve lüks açık yüzme havuzu rahatlamak için tam bir cennet sunuyor.

Doha manzarasını doya doya seyretmek isteyenler yakında 53 katlı JW Marriott West Bay Oteli’nde konaklayabilecekler. Gökdelenin 30 uncu katında teras yüzme havuzu, 297 odası, çeşitli restoranları ve en son teknolojiye sahip spor ve fitness tesisleri bulunuyor.

Havaalanına yakın bir noktada konaklamak isteyenler ise Steigenberger Hotel Doha'da rezervasyon yaptırabilirler. Fütüristik binada 204 oda ve suit yer alacak. Otelde spa, spor salonu, çatı havuzunun yanısıra çeşitli yemek seçenekleri mevcut. 4.300 metrekarelik bir balo salonu ve altı konferans salonu hem özel hem de profesyonel toplantılara uygun çekici mekanlar oluşturacak.

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