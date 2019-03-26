Katalonya Turu'nun ilk gününde De Gendt'ten gövde gösterisi
99. Katalonya Turu'nun ilk etabını, Lotto Soudal'den Thomas De Gendt kazandı. Belçikalı bisikletçi, son 50 km'de tek başına yarışırken, pelotonun 2 dakika 38 saniye önünde bitiş çizigisne ulaştı.
A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
99. Katalonya Bisiklet Turu'nun ilk gününe, Lotto Soudal'den Thomas De Gendt damgasını vurdu. Belçikalı bisikletçi, yarışın son 50 km'sinde müthiş bir atak yaparak gruptan koptu. Pelotondaki sporcular, bir türlü beklenilen işbirliğini sağlayamayınca, De Gendt farkı korudu ve 163.7 km'lik Calella - Calella etabını 4 saat 14 dakika 32 saniyede tamamladı.
Bitiş çizgisine ikinci sırada ulaşan isim, 2 dakika 38 saniye farkla BORA - hansgrohe'den Maximilian Schachmann olurken, Bahrain Merida'lı Grega Bole podyumun 3. sırasında kendine yer buldu.
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Calella - Calella etabının ilk 10'u
1 De Gendt Thomas Lotto Soudal 4:14:32
2 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 2:38
3 Bole Grega Bahrain Merida 2:42
4 Matthews Michael Team Sunweb ,,
5 Aristi Mikel Euskadi Basque Country - Murias ,,
6 Greipel André Team Arkéa Samsic ,,
7 Impey Daryl Mitchelton-Scott ,,
8 Bernal Egan Team Sky ,,
9 van der Lijke Nick Roompot - Charles ,,
10 Bevin Patrick CCC Team ,,
İlk etabın özet görüntüleri
De Gendt tüm primleri topladı
Yarışı adeta tek başına götüren Thomas De Gendt, prim kapılarından da ilk geçen isim olduğu için, gün sonunda "en iyi genç" dışında tüm kategorilerde lider konuma yükseldi. Yarışın en iyi genç kategorisi lideri ise, etabı ikinci sırada tamamlayan Maximilian Schachmann oldu.
Kural gereği De Gendt yalnızca yeşil genel klasman liderliği mayosunu giyebileceğinden, diğer lider mayoların ikinci etaptaki sahipleri şu isimler olacak
En iyi sprinter (Mavi): Grega Bole - Bahrain Merida
En iyi tırmanışçı (Kırmızı): Luis Ángel Maté - Cofidis, Solutions Crédits
En iyi genç (Turuncu): Maximilian Schachmann - BORA hansgröhe
Takımlarda da lider Lotto Soudal
Thomas De Gendt'in fark yaratan performası, takımı Lotto Soudal'in de genel sıralamada en üste çıkmasını sağladı. Belçika ekibini ikinci sırada BORA hansgröhe takip ederken, Bahrain Merida da üçüncü sıraya yerleşti.
Takımlar sıralamasında ilk 5:
1 Lotto Soudal 12:49:00
2 BORA - hansgrohe 2:38
3 Bahrain Merida 2:42
4 EF Education First ,,
5 Wanty - Gobert Cycling Team ,,
2. etap: Mataró - Sant Feliu de Guixols
Katalonya Bisiklet Turu'nun ikinci gününde, bisikletçiler 166.7 km'lik Mataró - Sant Feliu de Guixols etabını koşacaklar. 175 sporcunun katılacağı etap, Türkiye saatiyle 15:05'te başlayacak.