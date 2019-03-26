  • Haberler
  • Bisiklet
  • Katalonya Turu'nun ilk gününde De Gendt'ten gövde gösterisi

Katalonya Turu'nun ilk gününde De Gendt'ten gövde gösterisi

99. Katalonya Turu'nun ilk etabını, Lotto Soudal'den Thomas De Gendt kazandı. Belçikalı bisikletçi, son 50 km'de tek başına yarışırken, pelotonun 2 dakika 38 saniye önünde bitiş çizigisne ulaştı.

26 Mart 2019, Salı 11:51 Son Güncelleme:
- A +
Katalonya Turu'nun ilk gününde De Gendt'ten gövde gösterisi

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun ilk gününe, Lotto Soudal'den Thomas De Gendt damgasını vurdu. Belçikalı bisikletçi, yarışın son 50 km'sinde müthiş bir atak yaparak gruptan koptu. Pelotondaki sporcular, bir türlü beklenilen işbirliğini sağlayamayınca, De Gendt farkı korudu ve 163.7 km'lik Calella - Calella etabını 4 saat 14 dakika 32 saniyede tamamladı.

Bitiş çizgisine ikinci sırada ulaşan isim, 2 dakika 38 saniye farkla BORA - hansgrohe'den Maximilian Schachmann olurken,   Bahrain Merida'lı Grega Bole podyumun 3. sırasında kendine yer buldu.

Bu haberi de okudularDe Gendt, genel klasman şansı için gerçekçi konuştu

Calella - Calella etabının ilk 10'u

1   De Gendt Thomas         Lotto Soudal                  4:14:32

2   Schachmann Maximilian   BORA - hansgrohe               2:38

3   Bole Grega            Bahrain Merida                  2:42

4   Matthews Michael      Team Sunweb                  ,,

5   Aristi Mikel         Euskadi Basque Country - Murias   ,,

6   Greipel André         Team Arkéa Samsic               ,,

7   Impey Daryl            Mitchelton-Scott               ,,

8   Bernal Egan            Team Sky                     ,,

9   van der Lijke Nick      Roompot - Charles               ,,

10   Bevin Patrick         CCC Team                     ,,

İlk etabın özet görüntüleri

De Gendt tüm primleri topladı

Yarışı adeta tek başına götüren Thomas De Gendt, prim kapılarından da ilk geçen isim olduğu için, gün sonunda "en iyi genç" dışında tüm kategorilerde lider konuma yükseldi. Yarışın en iyi genç kategorisi lideri ise, etabı ikinci sırada tamamlayan Maximilian Schachmann oldu.

Kural gereği De Gendt yalnızca yeşil genel klasman liderliği mayosunu giyebileceğinden, diğer lider mayoların ikinci etaptaki sahipleri şu isimler olacak

En iyi sprinter (Mavi): Grega Bole - Bahrain Merida

En iyi tırmanışçı (Kırmızı): Luis Ángel Maté - Cofidis, Solutions Crédits

En iyi genç (Turuncu): Maximilian Schachmann - BORA hansgröhe

Takımlarda da lider Lotto Soudal

Thomas De Gendt'in fark yaratan performası, takımı Lotto Soudal'in de genel sıralamada en üste çıkmasını sağladı. Belçika ekibini ikinci sırada BORA hansgröhe takip ederken, Bahrain Merida da üçüncü sıraya yerleşti.

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1   Lotto Soudal            12:49:00

2   BORA - hansgrohe            2:38

3   Bahrain Merida             2:42

4   EF Education First            ,,

5   Wanty - Gobert Cycling Team   ,,

2. etap: Mataró - Sant Feliu de Guixols

Katalonya Bisiklet Turu'nun ikinci gününde, bisikletçiler 166.7 km'lik Mataró - Sant Feliu de Guixols etabını koşacaklar. 175 sporcunun katılacağı etap, Türkiye saatiyle 15:05'te başlayacak.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.