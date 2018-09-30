Kastamonuspor - Gaziantepspor maç sonucu: 5-1

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Gaziantespor’u 5-1 yendi. Kastamonuspor 1966, aldığı bu galibiyetle üst üste 4 karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Stat: Gazi

Hakemler: Burak Özcan xxx, Nurettin Taşkesen xxx, Hasan Erdoğan xxx

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Mustafa Çakır xx, Ayhan Gürbüz xxxx, Ozan Kılıçoğlu xxx (Oğuzhan Öztürk dk. 76 x), Erkan Taşkıran xxxx, Şaban Özel xx (Ümit Karaal dk. 62 xx), Soner Dikmen xx, Niyazi Batuhan Salman xx, Muharrem Ozan Cengiz xx (Sinan Akaydın dk. 77 x), Yakup Yiğit xx, Bahri Can Avcı xx

Gaziantepspor: Adnan Karabulut xx, Erdal Ahmet Özdemir x (Müslük Talşik dk. 45 x), Serhan Yılmaz xx, Ahmet Olğun xx, Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Hasan Genç xx, Deniz Solmaz xx, İlker Günaslan xx, Muhammed Ersin Oğuz x, Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram Çakır x (Batuhan Necioğlu dk. 54 x)

Goller: Erkan Taşkıran (dk. 4 ve 80), Ayhan Gürbüz (dk. 52), Yakup Yiğit (dk. 70), Soner Dikmen (dk. 73 pen.) (Kastamonuspor 1966), Müslüm Talşin (dk. 76) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Hasan Genç (Gaziantepspor)