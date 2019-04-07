Kastamonuspor 1966 - UTAŞ Uşakspor: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor’u 2-1 mağlup etti.

07 Nisan 2019, Pazar 17:35
- A +
Kastamonuspor 1966 - UTAŞ Uşakspor: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor’u 2-1 mağlup etti.

2’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Erkan'ın ara pası ile Abdülaziz Solmaz sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

22’nci dakikada Utaş Uşakspor atağında, Özgen'in ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Nuri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

36’ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Soner'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ogün'den döndü. Dönen topu Artun tamamladı. 2-1

Karşılaşma ev sahibi Kastamonuspor 1966’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk. 80 Ozan x ), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xxx), Yasin (xx) (Dk. 66 Muhammed Haşim x), Bahri Can (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ogün (x), Ahmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Kerem (xx) (Dk.64 Rıdvan x ), Murat (xx), Oğuzhan Kayar (xx), Mete (xx), Özgen (xx) (Dk. 82 Levent x ),Tayfun (xx), Nuri (xx), Semih(xx)

GOLLER: Dk. 2 Abdulaziz Dk. 36 Artun (Kastamonuspor 1966) Dk. 22 Nuri (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Semih (Utaş Uşakspor)

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.