Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kastamonuspor 1966 kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.
14'üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında, Bülent soldan ceza sahasına topu ortaladı. Boş pozisyonda Yasin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
82’nci dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Tuzlaspor'dan Göksü, Birkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Göksü topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Serkan Gülçer (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (x) - Doğanay (x) (Dk. 68 Hakan x ), Metincan (x) (Dk. 72 Erkan x ), Berkay (x), Harun (xx) Recep (x), Nezir (xx) (Dk. 59 Muhammet x ), Birkan (xx), Faruk (x), Özgür (x), Sıddık (x)
TUZLASPOR: Çağır (xx) - Yasin (xx) (Dk. 74 Umut x ) Doğan Can (xx), Bülent (xx), Sadık (xx), Mehmet (xx), Göksu (xx), Muhammed (xx) (Dk. 88 Hurşit), Servan (xx) (Dk. 68 Sefa x ), Kemal (xx), Tarık (xx)
GOLLER: Dk. 14 Yasin, Dk. 82 Göksu (P) (Tuzlaspor )
SARI KARTLAR: Harun, Doğanay, Berkay, Hakan (Kastamonuspor 1966) - Bülent (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Mehmet (Tuzlaspor)