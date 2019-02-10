Kastamonuspor 1966 - İnegölspor 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

35’nci dakikada İnegölspor atağında Osman’ın pası ile kaleci Bekir ile karşı karşıya kalan Emirhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşma İnegölspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Serkan Gülçer (xx), Salim Şanlıer (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x)-, Mustafa (x), Abdulaziz (xx) (Dk. 81 Muhammed Haşim x), Şaban (xx), Soner (xx), Bulut (xx), Artun (xx), Batuhan (x) (Dk. 59 Abdurrahman), Yakup (xxx), Yasin (xx) (Dk. 78 Sinan x), Bahri Can (x)

İNEGÖLSPOR: Şener (xx)-, Gökhan (xx), Yaşar (xx) (Dk. 83 Taner x), Cengiz (xx), Serhat (xx), Emirhan (xx), Osman (xx) (Dk. 90 Bora x), Enes (xx), Volkan (xx), Yasin (xx), Fatih (xx) (Dk. 72 Ahmet x)

GOLLER: Dk. 35 Emirhan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Soner, Bahri Can (Kastamonuspor 1966) Yasin (İnegölspor)

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)