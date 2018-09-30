Kastamonuspor 1966 - Gaziantepspor maç sonucu: 5-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 5-1 mağlup etti.

5’inci dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında, Bahri topu sağ çaprazdan kale içine ortaladı. Erkan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

53’üncü dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında, Ayhan ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. Ayhan'ın yerden sert ve isabetli şutunda top ikinci kez ağlarla buluştu: 2-0.

71’inci dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta, Erkan'ın ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte yükselen Yakup'un kafa vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0.

74’üncü dakikada Kastamonuspor 1966’da Ozan sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve Gökhan tarafından düşürüldü. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Soner topu bir kez daha ağlara gönderdi: 4-0.

76’ncı dakikada gelişen Gaziantepspor atağında, İlker solda topla buluştu. Ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Müslüm'ün kafa vuruşunda fark üçe indi. 4-1.

80’inci dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Erkan geçti. Erkan'ın ayak içi muhteşem vuruşuyla fark yeniden dörde yükseldi. 5-1.

Karşılaşma Kastamonu 1966'nın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Nurettin Taşkesen (xx), Hasan Erdoğan (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx), Mustafa (xx), Ayhan (xxx), Ozan (xx) (Dk. 77 Oğuzhan x), Erkan (xxx), Şaban (xx) (Dk. 62 Ümit xx), Soner (xx), Niyazi (xxx), Muharrem (xx) (Dk. 77 Sinan x), Yakup (xxx), Bahri Can (xx)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (x), Erdal (xx) (Dk. 46 Müslüm xx), Serhan (xx), Ahmet (xx), Mustafa Özyaşar (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Muhammed (xx) (Dk. 67 Yusuf x), Gökhan (x), Mustafa Çakır (x) (Dk. 55 Batuhan x)

GOLLER: Dk. 5 - Dk. 80 Erkan, Dk. 53 Ayhan, Dk. 71 Yakup, Dk. 74 (P) Soner (Kastamonuspor 1966) - Dk. 76 Müslüm (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Bahri Can, Erkan (Kastamonuspor 1966) - Hasan (Gaziantepspor)