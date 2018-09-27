Kastamonuspor 1966 – Bitlis Özgüzelderespor maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası 3’ncü tur karşılaşmasında Kastamonuspor 1966 evinde konuk ettiği Bitlis Özgüzelderespor’u 3-2 mağlup etti.

7’nci dakikada Özgüzelderespor atağında savunmanın arkasına atılan topu iyi kontrol eden Ali Kurt, içeriye kat ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci Birkan topu kornere çeldi.

9'uncu dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Ümit'in ara pasında topu önüne iyi alan Murat, olduğu yerde dönerek çektiği şutu kaleci Ufuk zorlanmadan kontrol etti.

52’nci dakikada sağ kanattan gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Orkun Dervişler topu ortaladı. Altıpasın üzerinde Murat yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

54’üncü dakikada Kastamonuspor 1966’da sağ kanattan kazanılan kornerde Niyazi atışı kullandı. Murat'ın kafa vuruşuyla fark ikiye çıktı: 2-0.

69’uncu dakikada Kastamonuspor 1966’da Erkan Taşkıran’ın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Tekrardan topla buluşan Erkan’ın ikinci ortasında Haşim'in kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

74’üncü dakikada Özgüzelderespor atağında Ali sağ çaprazda topla buluştu ve çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

75’inci dakikada Özgüzelderespor atağında Mustafa sağ çaprazda topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Üstten aşırma vuruşuna kaleci Birkan müdahale etmeye çalışsa da top bir kez daha ağlarla buluştu. 2-2.

86’ncı dakikada Kastamonuspor 1966’dan Erkan'ın soldan ortasında Sinan topa güzel bir kafa vuruşu yaptı. İlk vuruşunda topu kaleci çelmeyi başarsa da dönen topa Sinan güzel bir vuruş daha yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-2.

Maçta başka gol olmadı ve Kastamonuspor 1966, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx) - Ümit (xx) (Dk. 63 Erkan xx), Sinan (xx), Muhammed Haşim (xxx), Cenk (xx), Orkun (xx), Oğuzhan (x), Niyazi (xx), Murat (xx) (Dk. 90 Soner x), Fahri (xx), Ahmet (xx) (Dk. 72 Çağrı x)

BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR: Ufuk (x) - Muhammed (xx) Ali Kurt (xx), Cuma (xx) , Ali Subaşı (xx), Mustafa Taşkın (x) (Dk. 60 Murat x), Ümit (xx), Sebahattin (xx), Mustafa Akkuş (xx), Salih (xx) (Dk. 90 Mert x), Atahan (xx) (Dk. 72 Kurtkan x)

GOLLER: Dk. 52 - Dk. 54 Murat, Dk. 86 Sinan (Kastamonuspor 1966) - Dk. 74 Ali Kurt, Dk. 75 Mustafa Akkuş (Bitlis Güzelderespor)

SARI KARTLAR: Fahri (Kastamonuspor 1966) - Ali Kurt, Cuma (Bitlis Güzelderespor)