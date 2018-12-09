Kastamonuspor 1966 - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti.

09 Aralık 2018, Pazar 16:06
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Kastamonuspor 1966 - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

55’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan’ın soldan kale içine gönderdiği topa Muharrem Ozan uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Kastamonuspor 1966’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA


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