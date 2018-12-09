Kastamonuspor 1966 - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

55’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan’ın soldan kale içine gönderdiği topa Muharrem Ozan uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Kastamonuspor 1966’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA
55’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Erkan’ın soldan kale içine gönderdiği topa Muharrem Ozan uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Kastamonuspor 1966’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA
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