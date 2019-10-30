Kastamonu Belediyespor’da EHF Kupası mesaisi başladı

Hafta sonu ligde karşı karşıya geldiği Görele Belediyespor’u 38-16 yenen Kastamonu Belediyespor’un antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda sürdüreceklerini söyledi.

İyi bir takım olduklarını ifade eden Günal, "Hafta sonu Göreme maçını rahat bir şekilde kazandık. Yüksek potansiyeli olan sporculardan oluşan bir takımımız var. Bugünden itibaren EHF Kupası üçüncü turda 9 Kasım’da oynayacağımız Vaci NKSE maçı hazırlıklarına başladık." dedi.

Öncelikli hedeflerinin EHF Kupası olduğunu vurgulayan Günal, "Bu takımın kuruluş amacı Şampiyonlar Ligi’ydi. Maalesef Şampiyonlar Ligi’ne kalamadı. Öncelikli hedefimiz 3. turu geçip, EHF’de gruplara kalmak. 2017-18 sezonunda Vaci takımıyla eşleşmiştik. Hem Macaristan’da hem de burada yenmiştik. Bu sene de aynı şeyi tekrarlayıp, gruplara kalmak istiyoruz." diye konuştu.