Kastamonu Belediyespor-Thüringer maç sonucu: 24-30

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’ndaki son maçında Almanya temsilcisi Thüringer’i ağırladı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da misafir takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan’dan Schaeffler ve Almanya’nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, üçüncü ve dördüncü maçlarında ise Çekya temsilcisi Banik Most’a karşı galip geldi.

Beşinci maçında deplasmanda Schaeffler’i yenerek üçüncü galibiyetini alan Kastamonu Belediyespor, böylece grup maçlarını 3 galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçların ardından Thüringer 12 puanla A Grubu’nun lideri, Kastamonu Belediyespor da 6 puanla ikinci olarak çeyrek finale çıktı.