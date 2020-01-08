Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’nda Almanya temsilcisi Thüringer’le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gruptaki ilk maçta ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler’e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Thüringer’le 12 Ocak’ta deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Evimizde beklemediğimiz mağlubiyetten sonra deplasmanda oynayacağımız Thüringer maçı çok daha fazla önem kazandı. Yitirdiğimiz avantajı tekrar elde edebilmek için bu maçtan puan çıkartmak zorundayız." dedi.

Zor bir sürecin kendilerini beklediğinin farkında olduklarını anlatan Günal, şöyle konuştu: "Zor bir maç bizi bekliyor, bunun bilincindeyiz. Her maç bizim için bir final. Hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmıyor. Geçmişten ders alıp önümüzdeki maçlarda bunları tekrarlamamak adına sahaya elimizden gelenin en iyisini yansıtacağız. Umarım sonuçta gülen taraf biz oluruz. Kastamonu’yu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu galibiyetle taçlandırmak istiyoruz."

KASTAMONU (AA)