Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’nda Schaeffler ile deplasmanda yapacağı maç için Macaristan’a gitti. Kastamonu ekibi, kupadaki beşinci maçını Schaeffler ile yarın deplasmanda oynayacak. Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu’da dün gerçekleştirdikleri son antrenmanla müsabakanın Türkiye’deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Galip gelmek istediklerini belirten Günal, "Son iki maçımızı kazanarak grupta ikinci sıraya yükseldik. Rakibimiz ise son 2 maçını kaybetti. Takımımızda moraller yerinde. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirip sahadan 2 puan alan taraf biz olmak istiyoruz." dedi.

Macaristan’dan çeyrek final vizesiyle dönmek istediklerini kaydeden Günal, "Rakibimize evimizde 1 farkla şanssız bir şekilde kaybettik. Orada 2 farkla yendiğimiz anda son maça kalmadan çeyrek finali garantiliyoruz." diye konuştu.

Günal, bugün Macaristan’da yapacakları ter antrenmanıyla hazırlıkları bitireceklerini dile getirdi.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya ekibi Thüringer’e mağlup olan Kastamonu Belediyespor, üçüncü ve dördüncü karşılaşmasında Çekya temsilcisi Banik Most karşısında galip gelmişti.