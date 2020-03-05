EHF Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Siofok’a 38-29 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, rövanş maçını 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.

Hava yolu ile Budapeşte’ye giden Kastamonu ekibi, buradan maçın oynanacağı Siofok kentine geçecek.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Yarın Siafok’ta son antrenmanı gerçekleştireceğiz. İlk maçta aldığımız farklı mağlubiyet hepimizi üzdü ama maçın son anına kadar sporcularımız mücadele etti. Ne yazık ki son 20 dakika ortaya koyduğumuz oyunu maçın geneline yayamadık." diye konuştu.

Macaristan’dan galip dönmek istediklerini dile getiren Günal, "Tur atlamak zor görünse de en azından galip ayrılmak istiyoruz. Çeyrek finale gelene kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

AA