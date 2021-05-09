Ligin son haftasında Üsküdar Belediyespor’u 34-25 yenerek sezonu zirvede tamamlayan Kastamonu Belediyespor’un Kulüp Başkanı Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçerek şampiyon olmayı bildiklerini kaydetti.

Uzun süre ligi ikinci sırada sürdürdükten sonra geçen hafta Yalıkavakspor’u kendi evlerinde mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduklarını hatırlatan Bıyıklı, "Şimdi de rakibimizi yenerek 2020-2021 yılı şampiyonluğuna adımızı yazdırdık. Sporcularımı kutluyorum. Güzel bir oyun çıkartarak şampiyon olmasını bildiler." dedi.

Hentbolda Kastamonu Belediyespor’un bir marka olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Kastamonu hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa liglerinde aynı anda mücadele eden ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulüp. Bu sezon büyük emekler verdik. Verdiğimiz emeğin karşılığını alarak şampiyon olduk" diye konuştu.