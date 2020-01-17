Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçına hazır

Kastamonu ekibi, antrenör Hakan Günal yönetiminde Atatürk Spor Salonu’nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenör Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık maç saatini beklediklerini söyledi.

Gruptaki ilk iki maçlarında beklemedikleri mağlubiyetler aldıklarını dile getiren Günal, "Bu iki mağlubiyetten sonra yarınki ve haftaya deplasmanda oynayacağımız Most maçı çok daha önem kazandı. Bu maçları kesinlikle almak zorundayız. Takımımız tamamen yarınki maça odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını bildiren Günal, "Yarınki maç hedef maçımız, final maçımız, tamam mı devam mı maçımız. Takımdaki tüm sporcu arkadaşlarımız, yönetimimiz, belediyemiz ve bizler bunun bilincindeyiz. Umarız yarın buraya gelen muhteşem seyircimizi mutlu şekilde göndeririz." diye konuştu.

Kastamonu ekibi, gruptaki ilk maçında ağırladığı Schaeffler’e 31-30, deplasmandaki ikinci maçında da Almanya’nın Thüringer ekibine 27-24 mağlup olmuştu.

Kastamonu Belediyespor ile Banik Most arasındaki maç, yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

AA