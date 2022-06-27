EHF İcra Komitesi 2022/23 sezonunda erkekler ve kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 16 takımı onayladı. Katılması daha önce kesinleşen takımların yanı sıra, şampiyonaya yükseltilen yedi takım belirlendi.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde devalı olarak yer alan dokuz takım şöyle: RK Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan), Odense Handbold (Danimarka), Metz Handball (Fransa), SG BBM Bietigheim (Almanya), Györi Audi ETO KC (Macaristan), WHC Buducnost (Montenegro), Vipers Kristiansand (Norveç), CS Rapid Bükreş (Romanya), Team Esbjerg (Danimarka).

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin İcra Komitesi kararıyla kesin listeye dahil edilen, Kastamonu Belediyesi'nin de yer aldığı yedi takım ise şöyle: Storhamar Handball Elite (Norveç), FTC-Rail Cargo Hungaria (Macaristan), CSM Bükreş (Romanya), Brest Bretagne (Fransa), BHK Banik Most (Çek Cumhuriyeti), RK Krim Mercator (Slovenya), Kastamonu Belediyesi GSK (Türkiye).

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 16 takım, 8 takımlı 2 gruba ayrılacak. Grup ve fikstür kura çekimi ise 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleştirilecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak.