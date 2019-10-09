Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kaş Yarı Maraton Yarışları hafta sonu yapılacak.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kaş Yarı Maraton Yarışları, 11 Ekim Cumartesi ve 12 Ekim Pazar günü yapılacak. Kaş Yarı Maraton Yarışları, 12 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak olan yarışlar, Kaş Setur Marina yanından geçilerek, Çukurbağ Yarımadası dolaşılarak yine Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Yarışlara Türkiye, Almanya, Norveç, Kanada, Rusya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Tayland, İrlanda ve Kırgızistan'dan 500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlar Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Artık turizm sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Yarışlarla Kaş turizmine spor ögesini katmak istiyoruz. Kaş'ta dört mevsim spor yapılabileceğini göstererek, sporcuları yaz sezonu dışında Kaş'a çekmeyi hedefliyoruz. Kaş'ın tanıtımına katkı sağlayama çalışıyoruz" dedi.

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