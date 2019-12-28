Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi.

Kaş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortak olarak düzenlenen Atatürk Koşusu, Patara Mahallesi'nin girişinden başlayıp, Patara Mahallesi Meydanı'nda sona erdi. Atatürk Koşusu'na katılan 360 öğrenci dereceye girebilmek için ter döktü. Atatürk Koşusu'nda 1000 metre küçük kızlarda birinciliği Üzümlü Ortaokulu'ndan Beyza Dayıoğlu, 1200 metre küçük erkeklerde birinciliği Kınık Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Kırkoca kazandı. 1500 metre yıldız kızlarda birinciliği Ağullu Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu'ndan Dilek Çetin, 2000 metre yıldız erkeklerde birinciliği Kasaba Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Soner Davutoğlu kazandı. 2000 metre genç kızlarda birinciliği Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hatice Kocapınar, 3000 metre genç erkeklerde birinciliği Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nden Taner Yıldırım kazandı.

Takım birinciliğini küçük kızlarda Kınık Ortaokulu, küçük erkeklerde Çavdır Ortaokulu, yıldız kızlarda Üzümlü Ortaokulu, yıldız erkeklerde Kasaba Yatılı Bölge Ortaokulu, genç kızlarda İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi, genç erkeklerde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere madalyalarını Kaş Gençlik ve Spor Müdürü Murat Erdoğan, Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, okul müdürleri ve öğretmenler verdi.

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