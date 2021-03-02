Kassadin Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Kassadin İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreninde önemli bir yeri olan hem bir büyücü hem de suikastçı Kassadin, midde harikalar yaratan bir şampiyondur. Kassadin şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilir ve hiç bilmediğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreninde önemli bir yeri olan hem bir büyücü hem de suikastçı Kassadin, midde harikalar yaratan bir şampiyondur. Kassadin şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.
Hiçlik Gezgini Kassadin
Kassadin dünyanın en karanlık yerlerinde gezerek, bir tırpan misali ilerlemektedir. Fakat günlerinin sayılı olduğunun farkındadır. Shurima'lı bir rehber ve maceracı olduğu zamanlarda çok gezip görmüş, aile ile güneyli barışçıl bir kabilede yaşamaktaydı. Daha sonra Hiçlik onun köyünü yuttu.
Kassadin bunun üzerine bir yemin etti. Ailesinin, kasabasının intikamını alacaktı. Kendisini bekleyen mücadeleye hazırlanmaya başladı. Gizemli eserlerle yasak teknolojiyi harmanladı ve sonunda ailesini katleden Malzahar'ı ararken karşısına çıkan herkesi bir bir yendi ve yenmeye de devam ediyor. Icathia'nın çorak topraklarına doğru yola çıktı.
Hiçlik Gezgini Kassadin Oynanış Biçimi
Kassadin şampiyonu pek çok oyuncuya göre efsane bir backdoordur. Takımınızda bir el kemiği istiyorsanız mutlaka ilave etmelisiniz. Kassadin şampiyonunun pasif yeteneği olan Hiçlik Taşı, şampiyonun daha az büyü hasarı almasını ve birimlerle çarpışmayı yok sayar.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Hiçlik Küresi ise, şampiyonun enerjiden oluşan bir küreyi hedefe göndererek büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca odaklanmaları da engeller. Kalan enerji etrafında toplanarak, 1.5 saniye kadar büyü hasarı soğuran geçici bir kalkan oluşturur.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Cehennem Kılıcı'nın pasif skilinde şampiyon normal saldırıları hiçlikten enerji çekerek ilave büyü hasarı verir. Aktif hale geldiğinde ise şampiyon cehennem kılıcını yükleyerek, bir sonraki normal saldırısının büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca eksik mana değerinin en fazla %8 kadarını yeniler.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Güç Darbesi, şampiyonun yapılan büyülerden enerji çekerek her büyüyle bir enerji yükü kazanır. Yük 6 ya ulaştığında ise Güç Darbesi’ni kullanır. Böylece ilerledikçe genişleyen bir alandaki rakiplere büyü hasarı verir.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Boşluk Geçişi, şampiyon yakın bir konuma ışınlanarak etrafındaki birimlere büyü hasarı verir. 20 saniye içinde gerçekleştirilen sonraki her skillde ise mana bedelini iki katına çıkarır. Bu skill en fazla 4 kez birikir.
Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Rün Dizilimi
Oyuna yeni başladığınızda bile iki üç kill alınca durdurulamayan şampiyon haline gelen Kassadin'in S11 rün dizilimi nasıldır;
İsabet
Ayağı Çabuk
Pratik Zeka
Efsane: Sıvışma
Son Darbe
Hakimiyet
Açgözlü Avcı
Kan Tadı ayrıca;
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 6 Büyü Direnci
Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Yetenek Skilleri
Son günlerde Kassadin şampiyonunun ultisine +2 saniye eklenmesi gündemde. Hiçlik Gezgini Kassadin'in yetenek skilleri dağılımı ise;
Hiçlik Küresi: 1- 3- 5- 12- 13
Cehennem Kılıcı: 2- 14- 15- 17- 18
Güç Darbesi: 4- 7- 8- 9- 10
Boşluk Geçişi: 6- 11- 16
Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Counter Pickler
Zor partilere fayda sağlayan ve tam bir backdoor görevi gören Kassadin şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Zed
Fizz
Heimerdinger
Pantheon
Talon
Hiçlik Gezgini Kassadin Full Build S11 Eşya Dizilimi
Seraph'ın Şefkati
Kozmik Hızlandırıcı
Rabadon'un Şapkası
Zhonya'nın Kumsaati
Lich Boğan
Hiçlik Değneği
Hiçlik Gezgini Kassadin Kostümleri
Son olarak bu eşsiz şampiyonun kostümlerini de sıralayalım. Oyuncuların dediğine göre kendisine en çok yakışan kostüm Kozmik Bela kostümüymüş. Kassadin şampiyonunun diğer kostümleri ise;
Klasik Kostüm
Şenlikli Kostümü
Derin Kostümü
Hiçlik Öncesi Kostümü
Ulak Kostümü
Kozmik Bela Kostümü