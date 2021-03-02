League of Legends evreninde önemli bir yeri olan hem bir büyücü hem de suikastçı Kassadin, midde harikalar yaratan bir şampiyondur. Kassadin şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Hiçlik Gezgini Kassadin

Kassadin dünyanın en karanlık yerlerinde gezerek, bir tırpan misali ilerlemektedir. Fakat günlerinin sayılı olduğunun farkındadır. Shurima'lı bir rehber ve maceracı olduğu zamanlarda çok gezip görmüş, aile ile güneyli barışçıl bir kabilede yaşamaktaydı. Daha sonra Hiçlik onun köyünü yuttu.

Kassadin bunun üzerine bir yemin etti. Ailesinin, kasabasının intikamını alacaktı. Kendisini bekleyen mücadeleye hazırlanmaya başladı. Gizemli eserlerle yasak teknolojiyi harmanladı ve sonunda ailesini katleden Malzahar'ı ararken karşısına çıkan herkesi bir bir yendi ve yenmeye de devam ediyor. Icathia'nın çorak topraklarına doğru yola çıktı.

Hiçlik Gezgini Kassadin Oynanış Biçimi

Kassadin şampiyonu pek çok oyuncuya göre efsane bir backdoordur. Takımınızda bir el kemiği istiyorsanız mutlaka ilave etmelisiniz. Kassadin şampiyonunun pasif yeteneği olan Hiçlik Taşı, şampiyonun daha az büyü hasarı almasını ve birimlerle çarpışmayı yok sayar.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Hiçlik Küresi ise, şampiyonun enerjiden oluşan bir küreyi hedefe göndererek büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca odaklanmaları da engeller. Kalan enerji etrafında toplanarak, 1.5 saniye kadar büyü hasarı soğuran geçici bir kalkan oluşturur.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek Cehennem Kılıcı'nın pasif skilinde şampiyon normal saldırıları hiçlikten enerji çekerek ilave büyü hasarı verir. Aktif hale geldiğinde ise şampiyon cehennem kılıcını yükleyerek, bir sonraki normal saldırısının büyü hasarı vermesini sağlar. Ayrıca eksik mana değerinin en fazla %8 kadarını yeniler.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek Güç Darbesi, şampiyonun yapılan büyülerden enerji çekerek her büyüyle bir enerji yükü kazanır. Yük 6 ya ulaştığında ise Güç Darbesi’ni kullanır. Böylece ilerledikçe genişleyen bir alandaki rakiplere büyü hasarı verir.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek Boşluk Geçişi, şampiyon yakın bir konuma ışınlanarak etrafındaki birimlere büyü hasarı verir. 20 saniye içinde gerçekleştirilen sonraki her skillde ise mana bedelini iki katına çıkarır. Bu skill en fazla 4 kez birikir.

Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Rün Dizilimi

Oyuna yeni başladığınızda bile iki üç kill alınca durdurulamayan şampiyon haline gelen Kassadin'in S11 rün dizilimi nasıldır;

İsabet

Ayağı Çabuk

Pratik Zeka

Efsane: Sıvışma

Son Darbe

Hakimiyet

Açgözlü Avcı

Kan Tadı ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Yetenek Skilleri

Son günlerde Kassadin şampiyonunun ultisine +2 saniye eklenmesi gündemde. Hiçlik Gezgini Kassadin'in yetenek skilleri dağılımı ise;

Hiçlik Küresi: 1- 3- 5- 12- 13

Cehennem Kılıcı: 2- 14- 15- 17- 18

Güç Darbesi: 4- 7- 8- 9- 10

Boşluk Geçişi: 6- 11- 16

Hiçlik Gezgini Kassadin S11 Counter Pickler

Zor partilere fayda sağlayan ve tam bir backdoor görevi gören Kassadin şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Zed

Fizz

Heimerdinger

Pantheon

Talon

Hiçlik Gezgini Kassadin Full Build S11 Eşya Dizilimi

Seraph'ın Şefkati

Kozmik Hızlandırıcı

Rabadon'un Şapkası

Zhonya'nın Kumsaati

Lich Boğan

Hiçlik Değneği

Hiçlik Gezgini Kassadin Kostümleri

Son olarak bu eşsiz şampiyonun kostümlerini de sıralayalım. Oyuncuların dediğine göre kendisine en çok yakışan kostüm Kozmik Bela kostümüymüş. Kassadin şampiyonunun diğer kostümleri ise;

Klasik Kostüm

Şenlikli Kostümü

Derin Kostümü

Hiçlik Öncesi Kostümü

Ulak Kostümü

Kozmik Bela Kostümü