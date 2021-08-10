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Kasımpaşa'ya bir stoper daha: Ferro

Yeni dönemde geçen sezon hissettiği küme düşme tehlikesini yaşamak istemeyen Kasımpaşa transferde büyük oynuyor. Savunma hattını kuvvetlendirmeyi amaçlayan ve geçtiğimiz günlerde Wolfsburg'dan ayrılan Jeffrey Bruma'ya imza attıran Lacivert-Beyazlılar şimdi de Hollandalı yıldız stoperin partnerini buldu: Ferro.

10 Ağustos 2021, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'ya bir stoper daha: Ferro

Yeni dönemde geçen sezon hissettiği küme düşme tehlikesini yaşamak istemeyen Kasımpaşa transferde büyük oynuyor. Savunma hattını kuvvetlendirmeyi amaçlayan ve geçtiğimiz günlerde Wolfsburg'dan ayrılan Jeffrey Bruma'ya imza attıran Lacivert-Beyazlılar şimdi de Hollandalı yıldız stoperin partnerini buldu: Ferro.

İstanbul ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı için Portekiz ekibi Benfica'yla çok büyük oranda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak geçiren başarılı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.


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