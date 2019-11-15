Kasımpaşa’nın kaptanı Quaresma

Kasımpaşa’da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.

15 Kasım 2019, Cuma 06:01
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Kasımpaşa’nın kaptanı Quaresma

Kasımpaşa’da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.

Lacivert- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa’da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu. Veysel, Malatya maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Quaresma, sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.

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