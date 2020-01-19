Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Trabzonspor’un şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğunu ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu belirtti.

Trabzon’un zor bir deplasman olduğunu bildiklerini anlatan Havutçu, şunları söyledi:

"Maç öncesi yaptığımız planlamada da önce oyunu tutup yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakika oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Hızlı hücumda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Final paslarını değerlendiremedik. Maalesef Sosa’nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. 5 dakikada 3 gol yedik. İkinci yarının başında bir kişi eksildik. Kırmızı karttan sora direncimiz daha da düştü. Trabzonspor oyuna hakim kaldı, pozisyonları değerlendirdi. Tebrik ediyorum. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var. Böyle farklı olmasından dolayı üzgünüm. Camiamızdan özür diliyoruz."

121 hafta sonra en farklı galibiyet

Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 121 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, en son 2015-2016 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmişti.