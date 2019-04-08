Akademi Ligi’nde dün öğle saatlerinde Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelen Beşiktaş U-14 takımı, rakibini 3-1’lik skorla devirdi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan maçta Genç Kartallar rakibini; Abdülmecid (2) ve Yakup Arda’nın golleriyle yenerken mücadeleye, karşılaşma öncesinde yaşanan bir olay damgasını vurdu. Müsabakaya şampiyon olarak çıkan Siyah- Beyazlılar’a seremoni öncesinde rakip takım oyuncularından büyük bir jest geldi.

Genç Kartallar, büyük jestin ardından çıktıkları karşılaşmada rakibini 3-1’lik skorla devirmeyi başardı.

67 puanla şampiyon

Beşiktaşlı futbolculardan önce sahaya çıkan konuk ekibin oyuncuları, karşılıklı olarak dizilip şampiyonluğu garantileyen rakiplerini alkışladı. Beşiktaşlı futbolcular da büyük jest sebebiyle Kasımpaşalı oyuncular ve hocalarına teşekkür etti. Kara Kartal, 3-1’lik zaferin ardından Elit U-14 Ligi 1. grupta sezonu 67 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Barcelona da yapmıştı

Katalan devi Barcelona, 2007-08 sezonunda Santiago Bernabeu’da oynanan El Clasico’ya şampiyon çıkan Real Madrid’i seremoni öncesi sahada alkışlarla karşılamıştı. Barcelonalı futbolcuların bu hareketi büyük takdir toplamıştı.