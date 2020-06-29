Transferi konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizen 26 yaşındaki futbolcu “Zamanı geldiğinde eğer gelen bir teklif de varsa, oturup bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş’a transfer şansı var mı?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Boşnak futbolcu şu cevabı verdi:

Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim. Ama bakalım neler olacağını göreceğiz. Hiç bir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim.

Kasımpaşa olarak bir çıkış yakaladıklarını ve ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamanın hedefleri olduğunu aktaran Hajradinovic, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı konusunda da görüşlerini açıkladı:

Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Geçtiğimiz yıllarda hep üst sıralarda yer aldılar. Umarım bu yıl hedefe ulaşır. Açıkçası bu beni sevindirir. (Skorer)