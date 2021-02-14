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Kasımpaşa'dan sert açıklama! 'Futbolumuzda kara leke...'

Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray karşılaşmasının ardından mücadelede yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında sert bir açıklama yayınladı

14 Şubat 2021, Pazar 20:10 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'dan sert açıklama! 'Futbolumuzda kara leke...'

Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray karşılaşmasının ardından mücadelede yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında sert bir açıklama yayınladı

Kasımpaşa kulübünü açıklamasında şu ifadelere yer verildi

"Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir

Tüm futbol otoritelerinin 'tartışmasız penaltı' olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz"

"Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır

Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen saha çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır"


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