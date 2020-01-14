Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe Tayfur Havutçu'nun gelmesi ile değişim başladı. İstanbul ekibinden giden oyuncuların yerine yeni isimler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tomas Brecka'nın transferi resmen duyuruldu.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec’in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tomas Brecka, Jablonec formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.







