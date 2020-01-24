Kasımpaşa'dan günün 3. transferi! Mickael Tırpan..
Kasımpaşa, 24 Ocak 2020 tarihinde üçüncü transferini açıkladı. Belçikalı sol bek Mickael Tırpan'ı transfer ettiğini açıkladı. Kasımpaşa bugün Anıl Koç ve Oussama Haddadi ile anlaştığını da kamuoyuna duyurmuştu.
Kasımpaşa, 24 Ocak 2020 tarihinde Anıl Koç ve Oussama Haddadi'nin ardından üçüncü transferini açıkladı. Süper Lig ekibi, Belçikalı sol bek Mickael Tırpan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mickael Tırpan kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif direktör Emre Zengilli ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende attı.
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