Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa flaş bir açıklama yayınladı ve tüm futbolcularla 2021'e dek sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Sportif direktör Bekir Nursal Bilgin şu ifadeleri duyurdu:

"Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır."

Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran İstanbul ekibinde özellikle yıldız futbolcular Diagne ve Trezeguet'nin adı başka ekiplerle anılıyordu.