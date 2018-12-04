Kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için bir başvuru yapıp yapmayacaklarını anlatan Bilgin, Diagne ve Trezeguet’nin geleceği hakkında da açıklamalar yaptı.

Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Nursal Bilgin’in açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

Kasımpaşa'nın başarısını neye bağlıyor?

Dikkatli transferler, iyi çalışmalara bağlıyoruz. Sistemli bir kulübümüz var. Kurallarımız var. Onları iyi uyguluyoruz. Başarılı olmamızda birçok faktör var.

Mustafa Denizli ile uyumlu çalışıyorlar mı?

Mustafa Denizli çok beyefendi bir kişilik. Çok bilgili ve tecrübeli. Oyuncularla çok iyi ilişki kuruyor. Takımın da güçlü bir çalışma temposu var. Böyle olunca da elbette başarılı sonuçlar geliyor.

"Biz, Fenerbahçe'den daha güçlü görünüyorduk. 2 puan kaybettik"

Fenerbahçe maçında 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Biz, üst taraftarlarda kalıcı olmak ve iyi futbol oynamak istiyoruz. Biz başarılı sonuçları oluşturacak faktörleri sıcak tutmaya çalışıyoruz. Biz daha güçlü görünüyorduk. Ama galibiyet alamadık. Olmadı.

Fenerbahçe maçının tekrarı için başvuru yapacaklar mı?

Biz hızlı şekilde demeçler vermek istemiyoruz. Öncelikle kendi aramızda toplantı yapacağız. İlgili kurullarımız var. Görüşlerimizi başkanımıza bildireceğiz. O da karar verecek. Biz maçı kazanabileceğimize inanıyorduk. Centilmen bir takımız. Kırmızı kart görmüyoruz. Avrupa liglerinde de en centilmen takımlardan biriyiz. Futbolu germek istemiyoruz. Karar vereceğiz.

Diagne ve Trezeguet için karar verdiler mi?

Diagne ve Trezeguet ile ilgili kararı başkanımız verecek. İyi bir takımız. Bunun bozulmasına gerek yok. Ama çok çok iyi fiyatlar gelirse ne yaparız onu düşünmek gerek. Çok gol atan bir takımız. Ortada güzel bir futbol var. Bizim her bölgede oynayan oyuncularımız bizim için kıymetli. Diagne inşallah ligin en değerli oyuncusu olur. Maç başına 1 gol atar diye düşünüyorum. Allah bir sakatlık vermesin. 30 golün üstünde gol atacağını düşünüyorum.

"Hakemleri konuşmaktan kurtulmamız gerek"

VAR sistemi Türk futboluna ciddi katkı sağladı. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Türk futbolundaki gelişmeleri takip edenler, eğitimlere katılanlar var. Avrupalı hakemler de burada eğitiliyor. Bence VAR sistemi katkı veriyor. Yaklaşık 20-25 senedir sürekli hakemler konuşuluyor. Futbolumuz çok geride kaldı. Bunları bırakıp başka şeyler konuşmak gerek. Kasımpaşa, ligin en çok koşan takımına fark atmış. Ama herkes hakem konuşuyor. Yıllardır bu işlerden bir kâr elde edemiyoruz.

Çok gol yiyor olmalarına yönelik eleştiriler için görüşü...

Biz her türlü eleştiriye açığız. Bunun fazlası ya da azı olmaz. Evet gol yiyoruz. Kamuoyundaki eleştirileri değerlendiriyoruz. Onların üstüne çalışmalar yapıyoruz. Çok gol yedik, çok gol attık. Tabi ki bunun üstünde de durmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Özgür Çek'in Fenerbahçe maçında kendi kalesine gol atması

Özgür Çek, Fenerbahçe maçında bir şanssızlık yaşadı. Her maçta bunlar olabilir. Biz takıma oyuncu alırken, satın alma opsiyonu ve karaktere önem veriyoruz. Gelişi güzel transferler yapmıyoruz. Satın alma opsiyonundaki rakam ve karaktere çok dikkat ediyoruz. Aldığımız oyuncu hakkında araştırma yapıyoruz. Özgür için yaptığımız araştırmalar da bize güzel sonuçlar verdi. Takımı bozduğunuz zaman her şeyi bozarsınız. 4-5 senedir oyuncularımız ne havlusunu, ne su şişesini bir kenara atmıyor. Özgür Çek de karakterli bir çocuk. Şanssızlık yaşadı.

"Şampiyonluk planlarımız var"

Kesinlikle şampiyonluk planlarımız var. İlk 5 içinde de mutlaka olmalıyız. Hangi takımdan takım olarak ya da bireysel olarak eksikliğimiz var? Pek eksiklik bulamıyoruz. Eksikler olursa da üstüne çalışırız. Devre arasında takviyeler olabilir. Ama büyük transferler gibi olmayacak. Çoğunlukla daha genç, gelişime açık oyunculara öncelik vereceğiz.

"Transfer ederken her faktöre dikkat ediyoruz"

Trezeguet’yi aldık. Onu parlatacak bir oyuncu yanında var mıdır diye baktık. Bu çocuk genç mi? İdeali var mı? 3 sene sonra bir yerlerde olabilir mi? Transfer yaparken her şeye dikkat ediyoruz. Şimdi herkes Trezeguet’yi konuşuyor.

Kasımpaşa taraftarlarına mesajı

Taraftarlarımız bizi izleyeme gelsinler. Bizde bir semt aşkı var. Bu devam etsin istiyoruz. Taraftarlarımız bizden desteklerini esirgmesinler. Çünkü Kasımpaşa iyi yerlere gelecek.











