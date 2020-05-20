Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da daha önce yapılan corona virüs testlerinde 2 futbolcu corona virüs vakası saptanmış ve o isimler tedavi altına almıştı. Lacivert beyazlı ekip, bugün daha önce pozitif vakası bulunan iki futbolcunun da yer aldığı yeni bir test uyguladığını açıkladı. Yapılan test sonucunda corona virüs vakası bulunan 2 futbolcunun da testlerinin negatif çıktığı müjdesi verildi.

İşte Kasımpaşa Kulübü'nün yaptığı o açıklama:

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.