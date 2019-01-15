Şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan’ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic’i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, “Hajradinovic, Kasımpaşamız’da... Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek’de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek’li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu törende Kasımpaşamız’a imza attı” denildi.

Kale de tamam

Kasımpaşa’nın transerde hız kesmeye hiç niyeti yok. Lacivert- Beyazlılar, Udinese’nin 22 yaşındaki kalecisi Simone Scuffet’i de sezon sonuna kadar kiraladı. Paşa’nın başarılı file bekçisiyle de bugün resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kasımpaşa daha önce Benficalı kaleci Varela’yla anlaşmış ancak oyuncunun omzunda çıkan problemden dolayı rotayı Scuffet’ye çevirmişti.