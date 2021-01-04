Sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ve sezon başında çok formda olmasına rağmen rağmen lige iyi giriş yapamayan Mame Thiam, bu sezon ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı. Eski takımına karşı ilk 11'de forma giyen Mame Thiam, ilk yarıda 2 gol attı

Kasımpaşa'ya geçen sezon gelen ve 25 maçta 11 gol atan Mame Thiam, yeni takımı Fenerbahçe adına Süper Lig'de ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa'ya atmış oldu. Thiam geçen sezon Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında da Kasımpaşa adına bir gol atmıştı



