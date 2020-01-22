Son dakika transfer haberi: Akşam saatlerinde Kasımpaşa ile yollarını ayıran Özgür Çek'in yeni durağı belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile anlaşmaya vardı.

Özgür'ün yarın Denizli'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kasımpaşa ile sözleşmesini feshettiğini kişisel sosyal medya hesabından açıklarken, "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. İstanbul ekibinde toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Özgür Çek, 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

Ömer Necati Albayrak