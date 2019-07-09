Kasımpaşa’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

09 Temmuz 2019, Salı 22:20
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Kasımpaşa’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladığı kaydedildi.

İdmanın 5’e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Milli takımlarıyla Afrika Kupası’nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita’nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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