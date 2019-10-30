Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003’ü 3-2 yenerek bir üst tura yükselen Kasımpaşa’nın yardımcı antrenörü Murat Aslan, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Aslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig’de son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son 5 maçta iki puan ortalamayı yakaladık. Bunu kupada da devam ettirmek istiyorduk. Kemer 2003 maçını kazandık, turu atladık, çok mutluyuz. Bundan sonra kupada da devam etmek istiyoruz. Daha önce yarı final, çeyrek final oynamış bir takımız. Bu sene de bu seviyelere ve bu seviyelerin üstüne çıkmak için elimizden geleni yapacağız."