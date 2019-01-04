Kasımpaşa'dan resmi transfer açıklaması. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kasımpaşa'nın yaptığı açıklama...

Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.







