Kasımpaşa’da Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu dolduruldu. İlk görüşmeyi Hikmet Karaman’la yapan Lacivert- Beyazlılar, sürpriz bir ismi takımın başına getirdi.

İstanbul ekibi, Tayfur Havutçu ile el sıkıştı. Genç hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Havutçu’nun bu hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.

Son olarak Milli Takım’da Lucescu’nun yardımcılığını yapan Havutçu, başkan Turgay Ciner’le yaptığı görüşmede takımı ligde tutma garantisi verdi. Kasımpaşa 13 hafta sonunda 12 puanla tehlikeli bölgede bulunuyor.