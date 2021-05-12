Süper Lig’in 41. haftasında MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup eden Kasımpaşa’da teknik sorumlu Sadi Çeri, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çeri, "Maça çok istekli başladık. Rakibin şiddetle 3 puana ihtiyacı vardı. Bize beraberlik yetiyordu ama 3 puan için oynayacaktık. Taktiğe ve disipline sadık kaldık. Kazandığımız toplarla hızlı çıkarak goller bulmayı başardık. İkinci yarı zaman zaman oyundan koptuk ama toparlanıp baskılı oyuna devam ettik. Sonuçta hak ettiğimiz 3 puanı aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kümede kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sadi Çeri, "Oyuncu grubumuzla gurur duyuyoruz. Bunu mağlup olduğumuzda da söyledik. Takımda çok büyük bir arkadaşlık var. Bunu da son 3 maçtır sahaya yansıtıyoruz. Göreve geldiğimizden beri 2 mağlubiyetimiz oldu ama onlardan iyi dersler çıkardık. Alnımızın akıyla bu işi başardık. Kümede kaldık. Bizi bu göreve layık gören başkanımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek verdiler, biz de onları mahcup etmedik." diye görüş belirtti.

AA