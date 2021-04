Şenol Can, futbolculuk kariyerini noktaladığı ve ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşadığı Fatih Karagümrük'ü geçen sezon 36 yıl sonra Süper Lig'e taşıdı. Bu sezon ise kırmızı-siyahlı takımın başında ilk 30 haftada görev yapan ve oynattığı futbolla ön plana çıkan 37 yaşındaki teknik adam, kariyerini İstanbul'un bir diğer temsilcisi Kasımpaşa'da sürdürecek.

Süper Lig'de şu an görev yapan en genç teknik adam olarak dikkati çeken Şenol Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzde 10 final maçımız var. Her maçtan puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Kendime çok güveniyorum. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın normal şartlarda ilk 8'de olması gerekiyor. En fazla puanı almak istiyoruz. Kalan 10 maçın 10'una da talibiz. Her maça 3 puan için çıkacağız. Futbolcularla konuştuk ve geçmişi unuttuk. Şimdi her maçımızı final gibi göreceğiz. 40 günde 10 maça çıkacağız. İnşallah başarılı bir şekilde kalan maçları tamamlayacağız ve ligi iyi bir yerde bitireceğiz." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın zaaflarını değerlendirmek istiyoruz"

Kasımpaşa'nın başında ilk sınavını lider Beşiktaş karşısında verecek Şenol Can, yarın sahalarında yapacakları müsabakanın önemine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Her rakibe büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımızın Beşiktaş ile olması hem avantaj hem de dezavantaj. Artık rakip fark etmeksizin her maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Sergen hocayı yakından tanıyorum. Gaziantepspor'da benim hocalığımı yaptı. Çok iyi performans sergiliyor. Takımına da çok iyi futbol oynatıyor. Ligde oyunu en güçlü takım Beşiktaş. Ancak onların da zaafları var. Beşiktaş'ın güçlü yönlerini azaltıp, zaaflarını değerlendirmek istiyoruz. İyi organize olan ve taktik disipline uyan bir takım ortaya çıkararak Kasımpaşa'yı hedeflediğimiz noktaya ulaştıracağız."

"Aklımda hep hücum var"

Şenol Can, Kasımpaşa'da oynatmak istediği futbol ve benimsediği oyun felsefesiyle ilgili şunları söyledi:

"Hücum futbolu oynatmayı seven bir teknik direktörüm. Aklımda hep hücum ve pozitif futbol var. Ancak defans da bu işin en temel noktası. Sahada beraber hareket edebilen oyuncuları tercih etmeye çalışıyorum. Bu, taktik disiplini, çok çalışmayı ve antrenman yapmayı gerektiriyor. Futbolda olmazsa olmaz taktiksel disiplin. Türkiye'de bu kolay olmuyor. Taktiksel bakımdan bir tık aşağıdayız. Bunun zamanla genç jenerasyonun gelmesiyle gelişeceğine inanıyorum. Hücum futbolu oynatmak istiyorum. İzleyenlerin keyif aldığı bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Fatih Karagümrük'te bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah bu Kasımpaşa'da da olur. Lige son 10 haftada renk katacağımıza inanıyorum."

"Herkes birbiriyle uğraştığı için sahaya çok odaklanamıyoruz"

Türk futbolunun daha iyi yönetilebileceğini belirten Şenol Can, bu alanda büyük bir potansiyel bulunduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

"Yukarıdaki insanların daha çok futbolun içinden gelmesi gerekiyor." diyen 37 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda eksiklerimiz var. Daha iyi yönetilebilir. Türkiye'de bu alanda büyük bir potansiyel var. İçimizde birbirimizle uğraştığımız için bunu bir türlü kullanamıyoruz. Biraz daha ılımlı olmamız gerekiyor. Herkes birbiriyle uğraştığı için sahaya çok odaklanamıyoruz. Herkesin sahanın içinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Saha dışında birbirimizi yedikten sonra sahaya bakamıyoruz. Avrupa'da başkan, sportif direktör ve teknik direktör var. Onlar futbolu ve kulübü yönetiyor. Türkiye'de bu maalesef böyle değil. Bir sürü denge var. Profesyonel yapımız biraz zayıf. İnşallah Türkiye'de en kısa zamanda Avrupa'daki sisteme ulaşırız. Futbolun içinden gelenlerin yönetim kademesinde yer alması gerektiğini düşünüyorum."

"Kendime çok inanıyorum, Avrupa'da çalışmak istiyorum"

Şenol Can, uzun vadeli hedefinin Avrupa'da önemli bir kulüpte teknik direktörlük yapmak olduğunu belirtti.

Yurt dışında birçok milli futbolcunun forma giymesine rağmen Türk teknik direktörün görev yapmadığının altını çizen Şenol Can, şunları kaydetti:

"Kendime çok inanıyorum, Avrupa'da çalışmak istiyorum. Tabii bu kolay değil ancak bu genç jenerasyonun bunu yakalayacağına inanıyorum. Uzun vadeli hedefim Avrupa'da çok büyük bir kulüpte çalışmak. Teknik direktör olarak çok gencim. Her gün bir şeyler öğreniyorum. İnşallah bunu başarırım. Avrupa'da teknik direktörümüz yok ama ben bu jenerasyonun yurt dışında kulüp çalıştıracağına inanıyorum. Yıllar önce Fatih Terim, Milan ve Fiorentina'yı çalıştırdı. Teknik direktörlerin de artık Avrupa'ya açılması ve çok önemli kulüplerde çalışması gerekiyor. İnşallah bunu da hep birlikte başarırız."