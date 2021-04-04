Kasımpaşa’da Şenol Çan, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı

Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü Şenol Can, Lacivert Beyazlı takımın başında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can’ı takımın başına getirmişti. Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük’te görev yapmıştı. Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Julian Marc Jeanvier, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Tosic eski takımına karşı

Kasımpaşa’nın da ilk 11’de görev alan Dusko Tosic, eski takımı Beşiktaş’a karşı forma giydi. Beşiktaş formasını 2015-2018 yılları arasında giyen Tosic, Çin’in Guangzhou ekibine transfer olmuştu. Tosic, ara transfer döneminde Kasımpaşa’nın kadrosuna dahil olmuştu.

Tarkan Serbest, 4 ay sonra maç kadrosunda

Kasımpaşalı Tarkan Serbest, 4 ay sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında görev alan Tarkan Serbest, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli takım arası öncesinde bireysel çalışmalarına devam eden Tarkan, milli arada da takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer buldu.