Kasımpaşa’da Sadiku ve Veigneau’ya yeni sözleşme

Kasımpaşa, Sadiku’nun sözleşmesini 3, Veigneau’nun da bir yıl uzattı

11 Ocak 2019, Cuma 16:19
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Kasımpaşa’da Sadiku ve Veigneau’ya yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau’nun sözleşmeleri uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri’nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin’in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku’nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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