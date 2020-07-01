Kasımpaşa’da Mame Thiam coştu

Son haftaların dikkat çeken oyuncusu Mame Thiam, Gençlerbirliği mücadelesinde de etkili bir oyun ortaya koydu. 27 yaşındaki futbolcu, Koita’nın kaydettiği golün asistini yapan isim oldu. Son 3 haftada 3 gol 1 asist ile toplam 4 gole doğrudan katkı veren Mame, bu sezon 2. kez bir golü hazırlamayı başardı