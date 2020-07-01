Kasımpaşa’da Mame Thiam coştu
Son haftaların dikkat çeken oyuncusu Mame Thiam, Gençlerbirliği mücadelesinde de etkili bir oyun ortaya koydu. Son 3 haftada 3 gol 1 asist ile toplam 4 gole doğrudan katkı veren Mame, bu sezon 2. kez bir golü hazırlamayı başardı
Son haftaların dikkat çeken oyuncusu Mame Thiam, Gençlerbirliği mücadelesinde de etkili bir oyun ortaya koydu. 27 yaşındaki futbolcu, Koita’nın kaydettiği golün asistini yapan isim oldu. Son 3 haftada 3 gol 1 asist ile toplam 4 gole doğrudan katkı veren Mame, bu sezon 2. kez bir golü hazırlamayı başardı