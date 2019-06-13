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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

13 Haziran 2019, Perşembe 14:28
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi

İSTANBUL,(DHA) - 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 
2016-2018 yıllarında lacivert beyazlı ekipte görev alan Kemal Özdeş ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir."

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