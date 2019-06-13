İSTANBUL,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

2016-2018 yıllarında lacivert beyazlı ekipte görev alan Kemal Özdeş ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019-2020 sezonu için futbol takımımız Teknik Direktörlük görevi için Sayın Kemal Özdeş ve Sportif Direktörlük görevi için Sayın Emre Zengilli göreve getirilmişlerdir."