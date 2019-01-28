Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse taraftarla tartıştı

Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse, Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk yarının bitmesiyle Kasımpaşa taraftarların tepkisinden dolayı tartıştı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 23:03
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Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse taraftarla tartıştı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısının sona ermesiyle Paşa'nın kalecisi Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, kaleci Ramazan’a performansından dolayı tepki gösterdi.


Tribünlerden gelen tepki ilk yarının bitiş düdüğü ile devam ederken Ramazan bu kez tepkilere kayıtsız kalmadı ve taraftarlara dönerek ellerini açarak, 'Ben Ne yaptım' deyip soyunma odasının yolunu tuttu. 

İkinci yarının başlaması için takımlar sahaya çıktığında ise Kasımpaşa taraftarları Ramazan Köse lehine tezahürata başladı. 

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