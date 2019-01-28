Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısının sona ermesiyle Paşa'nın kalecisi Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, kaleci Ramazan’a performansından dolayı tepki gösterdi.





Tribünlerden gelen tepki ilk yarının bitiş düdüğü ile devam ederken Ramazan bu kez tepkilere kayıtsız kalmadı ve taraftarlara dönerek ellerini açarak, 'Ben Ne yaptım' deyip soyunma odasının yolunu tuttu.

İkinci yarının başlaması için takımlar sahaya çıktığında ise Kasımpaşa taraftarları Ramazan Köse lehine tezahürata başladı.