Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü İrfan Buz, imzalanan sözleşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir kulübe geldiğini vurgulayan Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100. yılını yaşayan Kasımpaşa Spor Kulübü'ne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim. Buradaki mevcut kadro çok iyi, karakterli ve kaliteli. Bu oyuncu grubu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimal performansı elde edebilmek için buradayız. İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden ve kurumsal yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve duruşu ile kendisini gösteren bir kulüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma imkanı ve güveni veren Yönetim Kuruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak maksimum seviyede gelişmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.