Kasımpaşa’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü Göztepe’yi konuk edecek Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ile devam eden idman, oyuncuların iki takım haline ayrılarak oynadıkları 4 minyatür kaleli topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.

Kasımpaşa hazırlıklarını yarın 18.15’te yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.