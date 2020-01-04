Kasımpaşa’da görülmemiş operasyon!

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa’da flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibinin başkanı Turgay Ciner’’in takımın büyük kısmıyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Takım kaptanı olan stoper Veysel Sarı ve Bulgar sağ bek Strahil Popov başta olmak üzere; ön libero Khalili, sol kanat Yusuf Erdoğan, stoper Ben Youssef, sol kanat Heintz, sağ kanat İlhan Depe, sol bek Özgür Çek, stoper Jorge Fernandes, sol bek Veigneau ve kaleci Ramazan’la yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Maliyeti düşük transferler yaparak yoluna devam etme kararı alan Kasımpaşa Yönetimi’nin bu konuda hazırlığını da tamamladığı ifade edildi.

Khalili, Sivas ile anlaştı

Kasımpaşa’nın gözden çıkardığı isimlerden biri olan ön libero Abdul Khalili kendisine hemen takım buldu. İsveçli ön libero, Süper Lig Lideri Demir Grup Sivasspor ile anlaştığı bildirildi.

Ömer Necati Albayrak