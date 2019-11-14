Kasımpaşa’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, 5’e 2 oyunun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Antrenmana milli takımlarında bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov’un katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.