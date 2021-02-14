Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardınan Lacivert Beyazlı takımın Süper Lig’deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 21. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’u yenerek elde eden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 karşılaşmada da 3 puan sevinci yaşayamadı.

İstanbul temsilcisi, bu süreçte sahasında Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 yenilip deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor’a 4-1 mağlup olan Lacivert Beyazlılar, deplasmandaki Galatasaray mücadelesinden de 2-1 yenik ayrıldı.